Beelden Temptation Island-Milou op pornosite

De video is inmiddels door bijna vijftigduizend mensen bekeken. Wanneer de beelden gemaakt zijn, is niet duidelijk. De beelden zijn door Milou zelf gefilmd, maar of het ook de bedoeling was dat ze op de pornowebsite zouden belanden, blijft gissen.

Milou deed mee aan Temptation Island met haar vriend Heikki. In het programma had ze het erg moeilijk om trouw te blijven, met name door verleider Jietse. De twee hebben na de opnames nog afgesproken, en toen is er ook het een en ander gebeurd, zo biechtte Jietse op aan Shownieuws. „We hebben wel een boeking gehad samen en daar hebben we gekust. Maar dat is ook het enige.” De relatie tussen Milou en Heikki zou daarna enige tijd zijn uitgeweest. Het lijkt erop dat de twee nu weer gewoon bij elkaar zijn, want Milou heeft op haar Instagram-biografie een hartje met Heikki’s naam erbij staan.