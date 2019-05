Jimmy Kimmel verlengt ABC-contract met 3 jaar

ABC heeft dinsdag bekendgemaakt dat Jimmy Kimmel aanblijft als presentator van de latenightshow, meldt Variety. Hij is momenteel bezig aan zijn 17e seizoen en haalt met deze contractverlenging ook het twintigste seizoen. Sinds het begin van de show zorgde Kimmel voor een groot aantal video’s die viral gingen. Hij zit nu op 10 miljard views en 14 miljoen abonnees op YouTube. Kimmel heeft twee keer de Oscars gepresenteerd en de Primetime Emmy’s.

Eerder zei Kimmel over een mogelijk einde van de show: „Wat me bang maakt, is dat ik niet weet hoe ik me zal voelen als ik ermee ophoud... Als ik stop, weet ik gewoon niet wat ik met mezelf aan moet.”