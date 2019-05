Duncan Laurence kijkt met popcorn naar eerste voorronde

„Ik ga niet in de zaal zitten. Ik wilde gewoon met iedereen erbij, mijn familie, mijn vriend, vrienden, gewoon lekker met z’n allen bij elkaar kijken”, vertelt Duncan voor de camera van het ANP. „We gaan lekker met popcorn en heel veel andere lekkere dingen ervaren wat er allemaal gaat gebeuren.”

Het voelt wel een beetje onwerkelijk, geeft Duncan toe. „Al die mensen heb ik gewoon ontmoet en die ken ik, en die zie ik straks op zo’n groot scherm. Dat is hartstikke leuk. Maar het wordt lekker ontspannen. Gewoon kijken, maar vooral ook met het team waar ik het straks allemaal mee ga doen.”

Circus

Dat Duncans familie en vrienden erbij zijn in Tel Aviv voelt voor hem als een enorme steun in de rug. Ze blijven dan wel buiten de schijnwerpers maar ze maken alles even intens mee. „Het is sowieso supergek en supertof dat ze hier zijn, dat ze het hele circus mee kunnen beleven. Ik ben heel blij dat ze heel veel mee kunnen pikken van wat ik allemaal doe. En dat ze daar deel van uit kunnen maken. Het team is supertof maar bij familie en vrienden voel je je toch net even meer ’grounded’. Ik heb heel veel steun aan ze, ja.”

Voor Duncan is het voorlopig het laatste ontspannen avondje. Woensdag wacht een drukke dag met ’s middags een repetitie en ’s avonds de belangrijke vakjuryshow, waar al voor de helft wordt bepaald of de zanger naar de finale gaat. Donderdag kunnen de tv-kijkers meegenieten en wordt duidelijk of Duncan een van de tien felbegeerde tickets voor de finale bemachtigt.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.