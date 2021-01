Marco Bakker (82): ’Ik wilde uit het leven stappen…’

Premium Entertainment

Willeke van Ammelrooy: ’Ik werd door RUTGER ontmaagd…’

Gesloten als een oester was RUTGER HAUER over zijn privéleven. De acteur, die op 75-jarige leeftijd overleed en Nederlands grootste filmster ooit was, verzweeg in dat opzicht véél: over de dochter die hij kreeg bij zijn eerste vrouw en ook over zijn drie jaar lange liefdesrelatie met WILLEKE VAN AMM...