Thomas Berge weer terug bij ex

„Cassidy en ik zijn weer een tijdje met elkaar aan het daten. We zien elkaar weer. Dat is fijn, dat is leuk, we hebben het heel erg gezellig. Dat gaat goed”, aldus een stralende Thomas.

In oktober vorig jaar liep hun relatie voor de tweede keer op de klippen. Wellicht is het nu ’driemaal is scheepsrecht’ voor Thomas en Cassidy...