Jennifer Lopez wil met dochter optreden

Jennifer Lopez laat haar fans via een vlog precies weten hoe ze zich klaarmaakt voor haar aankomende tournee. Als op een gegeven moment haar dochter langskomt Lopez haar een nummer van Alicia Keys te zingen.

Zodra het meisje If I Ain’t Got You inzet blijkt ze een echt talent te zijn. Na wat tips, klinkt haar gezang dat ook direct nog beter. En hoewel het voor Jennifer geen verrassing is dat haar dochter zo goed kan zingen, komt ze nu pas tot een besef: „Ze zou eigenlijk het podium op moeten komen tijdens de tour”, realiseert Lopez zich. „Zou je dat willen?”

Voor mening meisje is het een droom om naast Jennifer Lopez op te mogen treden, maar haar dochter lijkt niet echt onder de indruk en haalt wat verlegen haar schouders op. „Ik weet het niet”, besluit het meisje.