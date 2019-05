Theo Maassen speelt ’Situatie gewijzigd’ ✭✭✭✩

Theo Maassen verzet zich tegen politieke correctheid. Ⓒ Foto Erik Smits

Het besef dat het witte heteroseksuele Alfa-mannetje van middelbare leeftijd zijn exclusieve plekje op de apenrots wellicht zal moeten afstaan, begint langzaam maar zeker ook tot Theo Maassen door te dringen. En dat is best even slikken voor de cabaretier. „Ik ben een beetje op mijn hoede. Dit zijn andere tijden. Alles wat ik zeg of doe zou een abrupt einde van mijn carrière kunnen betekenen.”