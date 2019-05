Doris Day wilde geen uitvaart en grafsteen

Day sprak niet graag over haar uitvaart of afscheidsdienst, vertelde Bashara. „Ze hield niet van de dood, en kon niet bij haar dieren zijn als ze die in moest laten slapen.” Day was naast zangeres en actrice een groot dierenliefhebber en zette zich lange tijd in voor dierenrechten. Toen ze haar testament opstelde, had Day meerdere honden. „Ik zei destijds: we moeten zorgen voor de honden. En zei antwoordde: ik wil er niet over nadenken.”

Waarom Doris Day liever geen uitvaart wilde, weet Bashara niet zeker. „Ik denk omdat ze heel verlegen was.” Volgens Days manager heeft de wereldfaam haar niet veranderd. „Ze was nog altijd het kleine meisje uit Cincinnati dat buitengewoon getalenteerd was.” Day zou ook nooit gesnapt hebben waarom ze zo populair was, hoewel ze de vele fanmail die ze kreeg wel enorm waardeerde.

Day heeft vast laten leggen dat haar kapitaal naar liefdadigheidsinstellingen gaat. „Het belangrijkste is de stichting voort te laten bestaan”, zei Bashara over de Doris Day Animal Foundation, die in 1978 in het leven werd geroepen. Nabestaanden en fans die Day willen eren, worden doorverwezen naar de website van de stichting.