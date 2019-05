George R.R. Martin: ’GoT-boekenreeks is niet af’

Eerder maandag werd door Amerikaanse media een YouTube-video opgepikt waarin Game Of Thrones-acteur Ian McElhinney vertelt dat Martin zijn zesde en zevende boek al lang klaar heeft liggen. De auteur zou met HBO hebben afgesproken ze niet uit te brengen tot de laatste aflevering van de serie later deze maand wordt uitgezonden.

Martin reageerde op zijn blog. „Opeens is er dit gekke verhaal dat ik The Winds Of Winter en A Dream Of Spring al jaren af heb. Ik kan er niet bij dat iemand dat ook maar even gelooft. Het is totaal niet logisch. Waarom zou ik twee complete romans jaren laten liggen?”

Fans van de boeken wachten al sinds A Dance With Dragons uit 2011 op nieuw werk. Ze zullen volgens Martin nog even geduld moeten hebben. De schrijver werkt nog aan het zesde boek, The Winds Of Winter. „Met Dream ben ik nog niet eens van start gegaan; ik begin niet aan het zevende deel voordat het zesde af is. Dus nee, de boeken zijn nog niet klaar. HBO heeft me niet gevraagd ze uit te stellen. Er is geen deal over het uitkomen van de boeken.”