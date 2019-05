’Chris Cornell krijgt eigen dag’

Op KINK is zaterdag 18 mei elk uur minimaal één track uit het oeuvre van Cornell te horen. Dit kan werk zijn van Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog of als solo-artiest. Om 18 uur draait Tim op het Broek in het programma KINK IN CONCERT twee uur lang de beste live opnames van Cornell door de jaren heen.

„Het karakteristieke stemgeluid van Chris Cornell is ongeëvenaard in de muziek”, aldus Michiel Veenstra, programmadirecteur van KINK. „Met Soundgarden was hij één van de grondleggers van de grunge. Klassiekers als Black Hole Sun en Spoonman behoren tot het KINK DNA. Ook in zijn latere jaren, onder meer als zanger van Audioslave en als solo-artiest wist Cornell met zijn muziek telkens weer te raken. Zijn stem wordt nog altijd gemist.”