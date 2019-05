Jaïr zoekt goed gezelschap in nieuw programma

Jaïr laat zich volgens de omroep ’onderdompelen in de zakelijke wereld en de privélevens van de ondernemende succesrijken’. In iedere aflevering gaat hij op pad met twee ondernemers. Ook bezoekt hij een exclusief feest of evenement, waar hij de actualiteit van de week doorneemt.

Onder anderen vastgoedtycoon Cor van Zadelhoff, kunstenaar Joseph Klibansky, voetbalmakelaar Rob Jansen en pakkenkoning Fokke de Jong bezorgen Jaïr goed gezelschap. Ferwerda’s programma is vanaf vrijdag 7 juni om 22.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.