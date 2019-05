Jan Smit: ’Duncan heeft mij niet nodig’

In de ’Eurovisiebubbel’ achter de schermen van het spektakel leeft het echter wel, voelt ook Jan. „Andere commentatoren, de artiesten zelf, de mensen hier zijn ontzettend positief over Nederland. Wat wil je ook. Duncan is een hele vriendelijke jongen die ook de internationale pers heel goed te woord staat en hij weet heel goed wat hij wil. Hij zingt natuurlijk fantastisch en hij is heel stabiel. Dat helpt allemaal mee.”

Jan heeft alle bewondering voor de manier waarop Duncan momenteel omgaat met zijn rol. „Hij is heel rustig en heel gedreven. Hij let goed op. Hij gaat elke avond keurig vroeg naar bed omdat hij echt de volledige controle wil houden en uitgerust wil zijn”, aldus Jan, die sinds 2011 een van de commentatoren is. „Duncan is heel erg scherp, hij zit overal bovenop. Ik vind dat een hele fijne gedachte.”

Niet bang

Advies heeft hij dan ook niet nodig, denkt Jan. „Ik zou hem wel iets mee kunnen geven vanuit mijn ervaring maar hij weet heel goed wat hij moet doen. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Daar heeft hij mij niet voor nodig.”

Een voorspelling voor de komende halve finales durft Jan nog niet te geven. Hij wil eerst alles nog eens rustig op zijn gemak bekijken. Maar het mooiste liedje weet hij wel: dat is Arcade van Duncan Laurence. „Ik vind het ’by far’ het mooiste liedje en dat is toevallig ons liedje. We moeten gewoon na 44 jaar het songfestival weer naar Nederland halen. Ik had er al alle vertrouwen in maar dat wordt hier alleen maar groter.”