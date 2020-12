Show Linda de Mol met Mark Rutte best bekeken

Met de grote belangstelling versloeg Linda’s Wintermaand zelfs het NOS Journaal, dat over het algemeen de kijkcijferlijst aanvoert en nu op de tweede plek eindigt met gemiddeld 1,86 miljoen kijkers.

De uitzending met Rutte in de winter is bovendien de best bekeken aflevering van Linda’s talkshow ooit. In de zomer scoorde de aflervering met Louis van Gaal en Igone de Jongh in 2015 1,4 miljoen kijkers.

Linda de Mol kon de komst van premier Mark Rutte onlangs voor Privé TV niet geheim houden en praatte haar mond voorbij. Ook Floortje Dessing was te gast in de show.