Iñárritu wil in Cannes onwetendheid tegengaan

„Ik ben geen politicus”, zei hij in reactie op een vraag over het voornemen van de Amerikaanse president Donald Trump om een muur tussen de VS en Mexico te bouwen. „Maar als een artiest is het mijn taak om te vertellen en te tonen wat volgens mij de waarheid is. Het probleem met wat er nu gebeurt in de wereld komt grotendeels door onwetendheid. Als mensen dingen niet weten, is het heel gemakkelijk om mensen te manipuleren.”

Iñárritu presenteerde in 2017 zijn VR-installatie Carne Y Arena, die bezoekers zeven minuten lang het gevoel geeft van een immigrant die de Amerikaans-Mexicaanse grens oversteekt. De regisseur ontving veel lof voor zijn levensechte installatie, die hij baseerde op ervaringen van échte immigranten.

Vooruitgang

„We weten waar dit verhaal eindigt als we niets doen”, zei Iñárritu, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. „We denken dat we alleen maar vooruitgang boeken met onze technologie en de sociale media. Maar het tegenovergestelde is waar: elke tweet is een brok steen die isolatie, angst en paranoia creëert.”

De regisseur van onder meer Birdman en The Revenant toonde zich verder zeer bescheiden als juryvoorzitter. „Het is een grote eer om hiervoor te worden gevraagd, om werk van zoveel geweldige makers en vrienden te mogen kijken en met de jury te mogen praten over de manier waarop het ons heeft aangesproken en geraakt”, aldus de Mexicaan. Het is de eerste maal in zijn leven dat hij is gevraagd als voorzitter van iets. „Ik heb nog nooit iets geleid of gecontroleerd, zelfs mijn gezin luistert niet naar mij! Maar ik denk dat we gaandeweg het festival wel met z’n allen gaan ontdekken hoe het werkt.”

Het festival van Cannes opent dinsdagavond met de vampierkomedie The Dead Don’t Die van Jim Jarmusch, met hoofdrollen voor Bill Murray en Tilda Swinton. Het festival duurt tot en met 25 mei. Andere grote titels die komende week in première gaan aan de Côte d’Azur zijn de Elton John-biopic Rocketman en Once Upon a Time in Hollywood, de nieuwe film van Quentin Tarantino.