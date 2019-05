Zesvoudig Emmy-winnaar Tim Conway overleden

Conway won in 1976 een Golden Globe voor beste bijrolspeler op televisie voor het spelen van verschillende personages in het variétéprogramma The Carol Burnett Show. Voor dezelfde show won hij bovendien nog eens vier Emmy Awards. Ook zijn bijrollen in Coach en 30 Rock werden bekroond met een Emmy.

Hij was tevens te zien in onder meer Married With Children, Glee en Two and a Half Men. Hij sprak bovendien de stem in van superheld Barnacle Boy in SpongeBob SquarePants.

In 1989 werd hij geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame.