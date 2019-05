Nico Dijkshoorn reageert op ’homo-psychose’ Johan Derksen

„In het programma Voetbal Inside heeft Johan er nu al twee keer uitgebreid de tijd voor genomen om ons te vertellen dat het songfestival een homoseksueel bastion is, en dat vanuit het songfestival homoseksualiteit als een soort pest over de aarde zal stromen. En dat allemaal omdat we naar de blote reet kijken van iemand die onder water stroomt”, vertelt Dijkshoorn in zijn vlog.

„Wat wel op mijn lachspieren werkt is dat Johan overtuigd is dat dat liedje niet goed is. Terwijl ik, voor wat het waard is, het een van de beste inzendingen ooit vind. Ten eerste gaat het niet over geluk en dat je allemaal ’lalala’ moet zingen of dat we hand in hand verenigd Europa ingaan. Het is een liedje over afscheid volgens mij, over verlies, over inzien dat je niet het middelpunt van het universum bent.”

Toch heeft hij wel een klein kritiekpuntje. „Als ik er dan toch iets over moet zeggen. Het enige wat ik niet heel erg geweldig vind is die kleine uitbarsting in het midden met die trommel. Dat had er van mij uit gemogen.”

Schijtvervelende blues

Dijkshoorn vindt het vooral storend dat het commentaar van Derksen komt. „Die kritiek komt van Johan Derksen die sinds twee jaar aangesteld is als beheerder fossiele muziek vanuit de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, dat legt Johan ook steeds uit, dat is helemaal aan de overkant van de oceaan en daar komt alle goede muziek vandaan. Ik denk dat niet veel mensen dan weten,als Johan dat zegt, wat hij daar dan precies mee bedoelt, wat goede muziek is.”

De dichter besluit dan ook twee voorbeelden te geven van muziek die Johan ’vooral niet homoseksueel vindt’ en speelt wat country en blues. “Die eeuwige en altijd schijtvervelende blues. Houd daarmee op!”, besluit Dijkshoorn.

Marieke Derksen, de dochter van Johan, is er als de kippen bij en reageert meteen op Dijkshoorn. „Nou Nico, dit vind ik een beetje flauw. Heeft die Duncan ooit bij ZZ en de Maskers gespeeld? En heeft de bassist ooit in Alabama een hit gehad met de neef van de legandarische bassist die ooit in een trein zat met Mickey Newbury? (For the record: ik ben gek op Eurovision).” Waarna ze ook nog een keer benadrukt dat ook zij Duncan een hele goede Songfestival inzending vindt. „Misschien wel onze beste ooit.”

