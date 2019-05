Cornald Maas: ’Het moet nu gebeuren’

Duncan gaat in ieder geval de finale halen, durft Cornald wel te voorspellen. „Het zou wel een trauma zijn als Nederland de finale niet zou halen. Dus daar ga ik al niet van uit”, aldus de vaste songfestivalcommentator voor de camera van het ANP.

Maar over een eventuele zege hinkt Cornald op twee gedachten. „Het is nu zo dichtbij dat ik mezelf ook wel temper in de verwachtingen maar dan denk ik weer: het moet nu ook maar gebeuren. Want hoe komen we anders nog een keer zo dichtbij? Dat gevoel, dat is waarom ik ook wel wat rustig ben en tegelijkertijd ook van het moet nu wel echt. Het is een soort mentaal spelletje wat je in je kop speelt.”

Reserves

Cornald wijst op de vele punten die nog van invloed kunnen zijn. „Morgen is de eerste dress-rehearsal pas van Nederland, het is natuurlijk al wel gerepeteerd maar het tij kan altijd weer keren. En als Nederland de finale haalt, dan is het weer even spannend welk deel van de finale we loten en welke startpositie we dan krijgen. Dat maakt voor winnen niet echt uit want als je goed genoeg bent, win je altijd, vanaf welke plek dan ook. Maar toch, ik merk ook iets meer dan ik zelf had verwacht: ik bouw ook reserves in.”

Voor Duncan heeft Cornald in ieder geval de grootste bewondering. Hoe de zanger zich in Tel Aviv presenteert kan volgens hem niet beter. „Ik heb in het verleden wel grotere artiesten gezien die ofwel minder voorbereid waren ofwel toen ze het grote podium betraden even dachten van: wow, o wacht”, aldus de songfestivalkenner zonder namen te noemen.

Haantje-de-voorste

„Hier merk je dat je opeens in een totaal geoliede machine zit met nog veertig andere landen die ook allemaal heel veel aandacht willen, die ook allemaal heel goed hun staging hebben voorbereid en haantje-de-voorste willen zijn. Ik heb wel eens artiesten gezien, nou niet zien sneuvelen, maar wel zien schrikken. Maar bij Duncan, gek genoeg, niets. Ik weet niet wat het is.”

Duncan komt donderdag uit in de tweede halve finale van het songfestival. Dinsdagavond is de eerste voorronde waarin zeventien landen om de eerste tien finaletickets strijden.