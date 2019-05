Debuutalbum Duncan laat op zich wachten

„Ik ben bezig met muziek en met nieuwe nummers maar de focus ligt nu zo op het songfestival dat ik nu nog niet weet wanneer of wat, maar het komt eraan”, vertelde Duncan dinsdag voor de camera van het ANP. „Er komen nieuwe dingen aan. Nog even geduld, het komt goed”, belooft hij.

De show van maandag in The Zone in Tel Aviv was volgens Duncan te gek. „Het was zo vet om dat hier te kunnen doen. Dat alleen al was al een soort besefmoment van: ’wow ik sta hier met mijn eigen muziek in Tel Aviv op te treden’. Ja dat is bizar, echt bizar.”

Paradiso

„Het mooie is ook nog dat ik na mijn showcase te horen kreeg dat ik op 5 juli ook nog even in de grote zaal van Paradiso sta! Ja, dat waren even heel veel besefmomenten in één”, lachte hij.

Dinsdag werd bekend dat Duncan het Amsterdamse poppodium deze zomer aandoet. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Tilburger optreedt in de hoofdstad. Op 1 mei stond Duncan al in het uitverkochte Zonnehuis. Kaartjes voor het optreden in Paradiso zijn vanaf donderdagochtend te koop.