Expo Tel Aviv stroomt vol voor songfestival

Vergeleken met recente jaren was er voor de deur van de zaal echter geen sprake van drukte en andere gekte. Het was eerder wat tam. De locals in Israël hadden geen vlaggetjes bij zich en fans die zich geheel hadden uitgedost in de kleuren van hun land waren schaars.

In de Expo Tel Aviv is dinsdag plaats voor ruim 7000 toeschouwers. De halve finales en finale zijn in Tel Aviv ook aan het strand te volgen, waar een heus Eurovision Village uit de grond is gestampt. Daar kunnen in theorie zelfs 25.000 mensen terecht.

Na dinsdag volgt donderdag de tweede halve finale. Daarin komt Duncan Laurence namens Nederland in actie. Zaterdag is de finale.