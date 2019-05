De eerste halve finale van het songfestival in een notendop

Griekenland, IJsland, Australië, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Tsjechie, Estland, San Marino en Slovenië zijn verzekerd van een plekje in de finale aanstaande zaterdag, maar als we de reacties op Twitter moeten geloven, lag de lat dinsdagavond niet heel hoog...

Voor onze zuiderburen zit het Eurovisiesongfestival 2019 er alweer op. De 18-jarige Eliot Vassamillet slaagde er dinsdagavond niet in een plek in de finale van zaterdag te veroveren. Met zijn nummer Wake Up sleepte de Waal niet genoeg punten in de wacht om door te gaan.

Australië en IJsland, die beiden konden rekenen op applaus vanuit het perscentrum in Tel Aviv, overleefden de eerste halve finale wel. De Australische Kate Miller-Heidke, die op het podium de zwaartekracht tart in Zero Gravity, is een serieuze concurrent van Duncan Laurence. De bookmakers zetten haar momenteel op een derde plek. Ook de 'sm-act' van IJsland zien we zaterdag terug. De rockers van Hatari eindigen met hun Hatrið Mun Sigra volgens de gokkers in de top tien.

Verrassingen waren er natuurlijk ook. Zo ging cultheld Serhat door voor San Marino, wat hem veel gejuich van journalisten opleverde. Ook op Slovenië, dat dinsdag als laatste te horen kreeg dat het door is naar de finale, hadden weinig kenners hun geld gezet. De bekende dj Darude, die namens Finland deelnam, haalde de finale dan weer niet.

Griekenland, Tsjechië, Cyprus, Servië en Estland veroverden wel een finaleplek. Ook de jongste deelnemer aan het Eurovisiesongfestival van dit jaar, de 16-jarige ZENA uit Wit-Rusland, mag zaterdag nogmaals optreden.

Bekijk ook: Handleiding eerste halve finale Songfestival

Wil jij toch een duidelijker overzicht? Onze verslaggever Richard van de Crommert was ter plekke en hield een live Twitterverslag bij:

Duncan Laurence moet zich donderdagavond een weg naar de finale zingen. Dan staat de tweede halve finale op het programma met naast Duncan favorieten als Zweden, Rusland en Azerbeidzjan. Zaterdag staan 26 landen in de finale. Tien landen veroverden een ticket in de halve finale, tien anderen doen dat in de tweede halve finale. De 'big five' - Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland - waren voor aanvang van het songfestival al zeker van een finaleplek, net als gastland Israël.