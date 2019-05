Trijntje Oosterhuis: ’Het is goed om te dik te zijn’

„Het Alizonne-dieet heeft me echt geholpen om af te vallen, maar ik heb levenslang. Ik zou bijna zeggen: het is voor iedere vrouw goed om tijdelijk iets te dik te zijn, want dan moet je je zelfvertrouwen uit andere dingen halen, die er veel meer toe doen dan de buitenkant”, legt Trijntje uit in Veronica Magazine.

„Nou ben ik nooit een slanke den geweest, daar hoef ik mijn identiteit ook niet uit te halen, maar het is ook leuk om het een keer om te draaien: wat gebeurt er met me als ik de beste versie van mezelf kan zijn? Nou, dan voel ik me toch wel on top of the world!”

Trijntje ziet het kwijtraken van overtollige kilo’s dan ook als een afscheid van een moeilijke periode waarin ze haar scheiding moest verwerken en twijfelde aan haar kunnen. „Misschien heb ik letterlijk een jas uitgedaan met het verliezen van die kilo’s. Als je afrekent met het verleden, ontstaat er weer ruimte voor een nieuw Mario Bros-veldje in jezelf. Daar hoort soms zo’n metamorfose bij.”