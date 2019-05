Vier kansen voor Avengers bij MTV Movie Awards

Game of Thrones is voor het derde jaar op rij genomineerd en ontving onder meer een nominatie in de categorie beste serie. GoT-actrice Maisie Williams is voor haar rol Arya Stark genomineerd in de categorieën beste held en beste strijd. GoT-actrice Emilia Clarke heeft een kans in de categorie beste performance in een serie.

Avengers: Endgame is genomineerd in de categorieën beste film, beste strijd en Robert Downey jr. heeft voor zijn rol van Tony Stark/Iron Man een nominatie te pakken in de categorie beste held. Acteur Josh Brolin is voor zijn rol van Thanos in Avengers: Endgame genomineerd in de categorie beste schurk.

De MTV Movie Awards worden sinds 1992 uitgereikt aan grote publieksfavorieten. Vorig jaar waren Black Panther en Stranger Things de grote winnaars. De kijkers van de muziekzender mogen de komende weken stemmen wie de prijzen in ontvangst zouden moeten nemen; de uitreiking is 17 juni.