William ziet nog veel werk tegen stroperij

William herinnerde de aanwezigen aan de lange weg die is afgelegd. „Drie jaar gelden startten we met slechts twaalf leden uit de transportsector. Vandaag de dag hebben we meer dan 150 leden uit de transport- en financiële sector.” De bedrijven die zich aansloten bij de taskforce hebben „hard gewerkt om te komen waar we nu zijn” en „vooruitgang geboekt”, zei de prins. Maar hij wees er ook op dat er nog meer gedaan kan en moet worden.

De prins noemde recent onderschepte neushoornhoorns, slagtanden en schalen van pangolins (schubdieren) „successen in het gevecht tegen deze vorm van criminaliteit.” „Maar voor elke container die wordt onderschept, of elke verdachte transactie die wordt waargenomen, zijn er honderden die onopgemerkt blijven.”

William moedigde iedereen aan zich in te blijven zetten tegen de illegale handel in wildlife. „Als we elkaar weer treffen, kijk ik uit naar nog meer verhalen over vooruitgang.”