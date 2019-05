’Ondeugende’ Louis houdt Catherine scherp

„Ik draaide me laatst om en toen stond hij ineens bovenaan de glijbaan. Ik had geen idee!”, zei Catherine dinsdag tijdens haar bezoek aan Bletchley Park. „Hij houdt ons scherp.”

Catherine bekeek op Bletchley Park, waar in de Tweede Wereldoorlog de codekrakers van de Britse inlichtingendienst waren gehuisvest, een expositie over D-day. Tijdens haar bezoek aan het landgoed kwam Catherine ook nog een aantal bekenden tegen. De namen van haar oma en oudtante, die beiden als codebrekers werkten, zijn onlangs vereeuwigd in de Codebreakers’ Wall.

De hertogin testte meteen of ze die genen heeft meegekregen. Met een aantal scholieren probeerde Catherine een code te kraken met behulp van codeermachine Enigma.