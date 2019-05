Rock Hudson brak hart Doris Day…TWEE KEER

Hollywoodlegende Doris Day was maar liefst vier keer getrouwd, maar de liefde van haar leven, acteur Rock Hudson – met wie ze in meerdere kaskrakers speelde – was onbereikbaar... Ⓒ Hollandse Hoogte

Van alle mannen in haar leven, was ROCK HUDSON haar sinds hun eerste ontmoeting in 1959 misschien wel het meest dierbaar. Als een van de weinigen in HOLLYWOOD kende DORIS DAY ook zijn geheim, waardoor de filmster wist dat zij nooit kans zou maken bij haar favoriete tegenspeler, die zij liefst vier decennia zou overleven...