Man die Paris Jackson aanviel pleegt zelfmoord

Begin augustus startte de politie in Los Angeles een onderzoek naar Kappy, die kleine rolletjes had in onder meer Breaking Bad en Thor. De acteur stuurt Seth en zijn vrouw allerlei berichten en plaatste een video op social media waarin hij Seth beschuldigde van pedofilie. Eerder had hij juist lovende brieven naar het stel gestuurd.

Kappy zou in die periode aanwezig zijn geweest op een spelletjesavond bij een groep vrienden, onder wie Paris Jackson. Daarbij zou hij de dochter van Michael Jackson op een gegeven moment in een wurggreep hebben gehouden. Ook uitte hij op social media dreigementen aan de politie. Hij schreef in een tweet dat hij de laatste tijd „interessant” verkeer had opgemerkt rond zijn huis, en dat als iemand hem probeerde te vermoorden, hij het kogels zou laten regenen.