Songfestivaluitzending niet overal vlekkeloos

Op de website van de Israëlische omroep KAN stonden tijdens de show korte tijd berichten als „Waarschuwing. Risico op raketaanval. Ga alsjeblieft schuilen.” en „Israël is NIET veilig. Jullie zullen wel zien!”

Een woordvoerder van KAN bevestigt de hack tegenover The Jerusalem Post. Volgens de omroep is het bericht waarschijnlijk niet door veel mensen gezien maar is er wel een onderzoek ingesteld.

Nederland

In Nederland ging het mis met het commentaar dat gedeeltelijk wegviel. „Ik heb begrepen dat er een lijn was uitgevallen en ze over zijn gegaan naar een andere lijn”, laat een woordvoerder van AVROTROS weten. De oorzaak is niet bekend. Op Twitter werd er veel over geklaagd.

Ook de BBC had problemen met de uitzending. Daar ging het beeld plots op zwart en misten de kijkers de uitslag.