Australië en IJsland loten tweede deel finale

Ook Wit-Rusland, Servië en Estland komen zaterdag in het tweede gedeelte uit. Griekenland, Cyprus, Tsjechië, San Marino en Slovenië lootten het eerste deel van de finale.

Van de overige 'big five', landen die vooraf al verzekerd zijn van een plek in de finale, staat Duitsland in het eerste deel en Groot-Brittannië en Spanje in het tweede. Israël, het gastland, weet als enige de definitieve startpositie al: veertiende.