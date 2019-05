1,4 miljoen zien eerste deel songfestival

Tijdens de eerste halve finale kwam Duncan Laurence nog niet in in actie voor Nederland. Zeventien landen maakten hun opwachting. Tien landen wisten zich te kwalificeren voor de finale van zaterdag. Dat zijn onder meer Australië en IJsland. De Australische Kate Miller-Heidke, die op het podium de zwaartekracht tart in Zero Gravity, is een serieuze concurrent van Duncan Laurence.

België slaagde er dinsdagavond niet in een plek in de finale van zaterdag te veroveren. Verrassingen waren er natuurlijk ook, zoals San Marino en Slovenië. Griekenland, Tsjechië, Cyprus, Servië en Estland veroverden eveneens een finaleplek. Ook de jongste deelnemer aan het Eurovisiesongfestival van dit jaar, de 16-jarige ZENA uit Wit-Rusland, mag zaterdag nogmaals optreden.

Vooruitblik

Voorafgaand aan de eerste halve finale zond de AVROTROS Op weg naar het Songfestival uit, waarin BN'ers vooruitblikten op het evenement. Dat programma trok 924.00 kijkers, tegen 749.000 vorig jaar en 1,3 miljoen in 2017.

Donderdag is het de beurt aan de Nederlandse inzending Duncan Laurence met zijn lied Arcade.