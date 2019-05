Vakjury beoordeelt optreden Duncan Laurence in Tel Aviv

Tijdens de eerste dress rehearsal krijgen Duncan en de Nederlandse delegatie maar één kans om alle technische issues van de eerste repetities weg te nemen. Als alles volgens de planning loopt, hangt de nieuwe lichtbal nu aan het plafond en komt die aan het einde van het nummer naar beneden. Ook hopen de Nederlanders dat er nu veel minder lampen aan staan en dat Duncan in een soort donker niemandsland zijn lied Arcade kan zingen.

Ilse DeLange zei maandag dat er een plan b en c op tafel ligt als de technische problemen nog niet opgelost zijn. Mogelijk verdwijnt de lichtbal dan helemaal van het toneel.

Woensdagavond is er tweede doorloop van de tweede halvefinaleshow. Dit is de zogenoemde juryrepetitie waarin al de helft van het aantal punten wordt verdeeld. Donderdag komen daar na de liveshow de punten van het Europese publiek bij. De stemmen van de tv-kijkers tellen voor 50 procent mee, de vakjury's bepalen voor de andere 50 procent welke tien deelnemers een plek verdienen in de finale, die zaterdag op het programma staat.