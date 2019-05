Kieran Culkin verwacht eerste kind

„Mijn favoriete verrassing tot nu toe”, schrijft het model bij een foto van de echo. „We hadden geen idee hoe graag we dit wilden totdat het gebeurde. We zijn blij/doodsbang/in extase/onvoorbereid maar we kunnen niet wachten om onze kleine onverwachte creatie in september te verwelkomen.”

Jazz hint erop dat de baby is verwekt aan de start van het awardseizoen in Hollywood. Ze plaatst bij de post een hashtag waarin ze aangeeft dat de Golden Globes erg leuk waren dit jaar.

Kieran was bij de awards genomineerd voor zijn rol in HBO-serie Succession. Hij maakte als kind zijn acteerdebuut in zijn broer Macaulay’s film Home Alone en was daarna te zien in onder meer Igby Goes Down en Fargo.