Keanu Reeves zet handen in cement

„Het is een grote eer om hier te zijn en een plaatsje te krijgen op deze opmerkelijke, historische, magische plek”, aldus Reeves in zijn speech. „Om opgenomen te worden tussen de geweldige artiesten die hier in de afgelopen 92 jaar hun spoor hebben nagelaten, om onderdeel te zijn van deze Hollywoodtraditie. Heel hartelijk dank.”

Fishburne, die met Reeves speelde in de Matrix-films, noemde zijn collega in een toespraak „een van de slimste en intelligentste mannen die ik ooit ben tegengekomen.” De 54-jarige acteur is volgens zijn tegenspeler ook „een ontzettend gevoelig en attent persoon, en een dappere en gepassioneerde artiest.”