Tess Milne wil verkrachting uit taboesfeer halen

„Ik heb jaren van mijn leven verspild doordat ik dat niet deed en dacht dat ik het zelf wel kon verwerken”, aldus Tess. „Pas twee jaar geleden ben ik er serieus mee gaan dealen. Ik weet zeker dat er heel veel vrouwen zijn die iets soortgelijks hebben meegemaakt.”

In het interview vertelt de 31-jarige dat ze op de bewuste avond al het gevoel had dat er iets niet in de haak was. „Ik weet nog dat ik dacht: Tess, cool doen, niet laten merken dat je je ongemakkelijk voelt. Onbewust voelde ik dat doen alsof er niks aan de hand was, het beste overlevingsmechanisme was.” De presentatrice zegt de details van wat haar precies is aangedaan liever voor zichzelf te houden, maar deelt wel haar vermoeden dat er GHB in haar drankje is gedaan.

Tess hoopt dat ze door haar verhaal te vertellen, kan helpen seksueel geweld uit de taboesfeer te halen. „Als iemand tegen je zin in in je is geweest, schaam je je zo erg. Ik voelde me heel schuldig dat ik dit had laten gebeuren. Dat schuldgevoel slaat helemaal nergens op, dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Wij vrouwen zijn al snel geneigd te denken dat we medeplichtig zijn. Dat is complete bullshit.”

