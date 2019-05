Vrijdag nieuw album Wu-Tang Clan

„Je hebt de eerste aflevering van de Wu-documentaire gezien”, schrijft de band op Twitter. „Luister nu naar de muziek die volgt op de serie. Op vrijdag komen we met een nieuw Wu-Tang-album. Dus laat je baas vast weten dat je wat later komt.”

Het laatste originele album van de groep dat beschikbaar was voor het publiek, stamt uit 2014. Na die plaat, A Better Tomorrow, kwam er nog een album uit, maar daarvan werd maar één kopie gemaakt. Die editie van Once Upon A Time In Shaolin werd uiteindelijk voor 2 miljoen verkocht aan zakenman Martin Shkreli. Hij werd in 2018 opgepakt voor fraude, waarbij al zijn bezittingen, inclusief het Wu-Tang Clan-album, in beslag genomen werden.