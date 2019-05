Rocker Bert Heerink terug met nieuw album

De 66-jarige Heerink scoorde in de jaren tachtig een aantal wereldhits met Vandenberg. En in de jaren negentig stond hij in de Nederlandse hitparades met Najaarszon en Julie July, bekend van de Heineken-reclames uit die tijd. Nu is hij terug met Royal Flush. Het duurde drie jaar voordat het gelijknamige album met een „echte jaren tachtig sound” helemaal af was. „Het is nostalgie, maar dan aangepast naar deze tijd. Jaren tachtig mensen zullen zich er zeker in kunnen vinden en misschien de jeugd ook wel. Wie weet.”

Royal Flush wilde nieuwe liedjes maken, „maar overhevelen naar de prachtige mogelijkheden van de studio in deze tijd. We kunnen nu een veel mooiere sound neerzetten.” De plaat heeft een vrolijk en energiek geluid. Het zijn allemaal echte songs, belooft Heerink. „Met een kop, staart, mooie melodieën, goede teksten.”

Promotoer

De band trekt woensdag door het land voor een promotietoer. De vijf mannen, Heerink, Joop Wallerbosch, Arco Bommer, Peter Jan Kleevens en Arno te Loo, doen onder meer Venlo, Arnhem, Utrecht, Zwolle en Hoogeveen aan. Ze spelen geen nieuwe nummers maar beantwoorden graag vragen. „Iedereen is welkom”, aldus Heerink.

In de zomer gaat Royal Flush op tournee in het buitenland, want daar krijgen ze meer kansen. „Blijkbaar heb ik in het buitenland een grotere naam dan in Nederland”, lacht Heerink. „Ik heb met Vandenberg precies hetzelfde meegemaakt. We scoorden met Burning Heart een hit in Amerika en in de rest van de wereld. Alleen in Nederland niet. Toen ze het eenmaal doorkregen bij de radio, gingen ze ons ook draaien.”

En wat er na de zomer gebeurt? Heerink denkt in ieder geval niet aan pensioneren. „Ik heb helemaal niet het idee dat ik een beetje achter de geraniums moet gaan zitten.” Sterker nog, de band is al bezig met het schrijven van een tweede album.

De eerste plaat van Royal Flush is vanaf woensdag verkrijgbaar.