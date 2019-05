Avengersfilm trekt in Nederland miljoen mensen

Het 22e deel in de Marvelserie breekt de afgelopen drie weken overal ter wereld alle records. De film staat inmiddels op de tweede plek van commercieel meest succesvolle titels aller tijden; Titanic, die lang op plek 2 stond met ruim twee miljard dollar opbrengst, werd een week geleden gepasseerd. Avengers heeft inmiddels ruim 2,5 miljard dollar opgebracht; over 300 miljoen dollar gaat ook het record van sf-epos Avatar uit 2009 aan flarden.

De best bezochte film in Nederland op dit moment is overigens niet Avengers, maar de Pokémon-film Detective Pikachu. De film, gebaseerd op de populaire Japanse game en serie, trok de afgelopen week meer dan 150.000 bezoekers. Een opvallende derde plek is er voor de Nederlandse romantische feelgoodkomedie Singel 39, waarin succesvolle dertiger Monique (Lies Visschedijk) van slag raakt als zij een aantrekkelijke homo (Waldemar Torenstra) als huisgenoot krijgt. De film is geschreven door Eddy Terstall en geregisseerd door Frank Krom.

Ook de Baantjer-film, een ‘origin story’ die vertelt hoe de jonge rechercheur De Cock in de jaren 80 van het gereformeerde Urk naar het rauwe Amsterdam afreisde, doet het nog steeds goed. De film met eveneens Waldemar Torenstra in de hoofdrol bekleedt momenteel de vijfde plek in de bezoekerslijst.