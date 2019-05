Sterren verbijsterd door abortusban Alabama

„Deze senatoren voeren een oorlog tegen vrouwen en hun recht om zelf beslissingen te nemen over wel of niet voortplanten. Dit is verschrikkelijk”, twitterde John Legend. Avengers-acteur Chris Evans benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen stemmen. „Het is absoluut ongelofelijk.”

Van de 33 senatoren stemden er 22 voor de nieuwe wet. Actrice Alyssa Milano verbaast zich vooral over het feit dat het allemaal mannen zijn. „Niet één baarmoeder. NIET ÉÉN BAARMOEDER”, twitterde ze. Janelle Monáe kan zich niet voorstellen dat het nieuws echt waar is. „Dit is echt en vindt plaats in de Verenigde Staten.”

De nieuwe wet in Alabama verbiedt bijna alle abortussen. Alleen als de gezondheid van de vrouw in het geding is, is het afbreken van een zwangerschap toegestaan. Zelfs na verkrachting of incest is abortus verboden.