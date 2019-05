’Vijfduizend cannabisplanten aangetroffen in privéjet Jonathan Rhys Meyers’

Dat schrijft The Daily Mail. Aan boord bevonden zich ook zijn rijke vrienden Chase Eggen en Alki David. Volgens David bevonden de planten zich aan boord „om een legale cannabishandel in de regio op te zetten.” Het land wil de regels rondom het gebruik van de drugs versoepelen en de twee wilden de markt onderzoeken. De instanties waren er iets minder blij mee. „We zijn gearresteerd nadat we een paar dagen later het eiland probeerden te verlaten.”

Voor alsnog is het onduidelijk of de twee vrienden vervolgd gaan worden. Mara Lane, de vrouw van Rhys Meyers, steunt ze in ieder geval openlijk. Op Instagram schrijft ze: „We hopen dat het goed gaat komen met jullie zakelijke avonturen in het fantastische St. Kitts & Nevis.”