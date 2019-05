’Britney mogelijk nooit meer op podium’

De 37-jarige Britney zou eigenlijk in februari beginnen aan haar concertreeks in Las Vegas. Die blies de zangeres echter af voordat ze zich begin vorige maand liet opnemen in een kliniek. Larry verwacht niet dat Britney gauw het podium in de Amerikaanse gokstad beklimt. „Op basis van wat ik zie, de informatie die ik krijg van de medische professionals en alle andere mensen die met haar werken is het mij duidelijk dat ze niet naar Las Vegas moet gaan, niet in de nabije toekomst en misschien wel helemaal nooit.”

De manager weet dan ook niet hoe de toekomst er voor Britney uitziet. „Ik wil pas dat ze weer aan het werk gaat als ze er lichamelijk en mentaal klaar voor is en wanneer ze er weer enthousiast over is. Als dat er nooit meer van komt, dan komt het er nooit meer van. Ik heb niet de behoefte of het vermogen haar weer aan het werk te krijgen.”

De zangeres verliet begin deze maand de kliniek, maar is nog steeds onder behandeling. Wat er precies met Britney aan de hand is, is niet duidelijk.

