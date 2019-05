Willeke Alberti transformeert tot standbeeld voor KWF

„Ik ben ongelofelijk vereerd om in de huid te kruipen van koningin Wilhelmina. Dit is al lange tijd mijn wens geweest, en ik ben heel blij dat dit nu op mijn 74e uitkomt.” Alberti doet mee om stil te staan bij alle mensen die door de ziekte zijn getroffen. „Ik heb in mijn eigen omgeving helaas veel te vaak gezien wat de gevolgen zijn.”

Naast de zangeres zijn Kjeld Nuis en Frans Bauer te zien als standbeeld. De schaatser kruipt in de huid van astronaut Neil Armstrong. De zanger wordt omgetoverd tot Antoni van Leeuwenhoek, pionier in de eerste fase van kankeronderzoek.

Bekijk ook: Kjeld Nuis scheert baard af voor transformatie

In de live-tv-show vanuit Den Bosch treden ook Anita Meyer, Milow, Davina Michelle, Stef Bos en Glennis Grace op. Verder staan onder anderen Matthijs van Nieuwkerk en Youp van ’t Hek op tegen kanker. Naast de optredens op de Parade vormt zich een menselijk lint van bekende en onbekende Nederlanders door het centrum. Hier doen BN’ers als Nicolette Kluijver, Albert Verlinde en Dennis Weening aan mee. De show, die wordt gepresenteerd door Frits Sissing, is woensdagavond vanaf 20.35 uur te zien op NPO1.