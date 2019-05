Ekdom heeft het lastig: Gea vindt haar verrassing echt niks!

Wanneer hij vraagt naar hun trouwdag van twaalf jaar geleden, of dat niet fantastisch was, reageert Gea lauwtjes: „Jahaa.” Op alle vragen die de radio-dj enthousiast stelt, geeft ze slechts eenlettergrepige antwoorden. Waarop Ekdom nog wanhopig probeert: „Twaalf jaar huwelijk, wat was nou het mooiste aan die twaalf jaar, Gea?” Zij: „Zou ik u niet kunnen zeggen, hoeft heel Nederland ook niet te weten.”

Daarom benoemt Ekdom het ook maar gewoon en vraagt hij of ze het een leuke dag en verrassing vindt. Ook daarop is Gea weer goudeerlijk. „De dag wel, maar de verrassing niet.” Of ze de heuglijke dag nog gaan vieren? „Misschien.” En of ze dan weet wie er verantwoordelijk is voor deze ’verrassing’? „Nou, dat zou alleen maar mijn man kunnen zijn.” Boos is ze niet op hem, maar leuk vindt ze het ook niet. „Ik hou hier niet van, sorry.”

