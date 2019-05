The Jeremy Kyle Show van de buis gehaald na zelfmoord deelnemer

Steven Dymond deed mee aan het programma met zijn ex-vriendin. In de show werd hij geconfronteerd met beschuldigingen van overspel. Hij werd gevraagd een test met een leugendetector af te nemen; volgens de uitslag van die detector zou hij gelogen hebben. Hij zou de studio aangeslagen verlaten hebben. Zijn hospita vertelde: „Vier dagen later was hij dood.”

Een woordvoerder van ITV laat weten: „Gezien de ernst van de recente gebeurtenissen hebben we besloten om te stoppen The Jeremy Kyle show. Het programma heeft een trouw publiek gehad en werd veertien jaar gemaakt door een toegewijd productieteam, maar nu is het het juiste moment gekomen om het van de buis te halen. Bij ITV zijn de gedachten van iedereen bij de familie en vrienden van Steve Dymond.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl