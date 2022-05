Paul Witteman heeft afscheid genomen van Podium Witteman

Witteman werd op verschillende manieren extra in het zonnetje gezet in zijn slotaflevering. „Het is een moeilijke avond voor mij”, zei Witteman, nadat een animatievideo werd getoond met de presentator. In het filmpje werd aan het eind opgeroepen Witteman een applaus te geven. De presentator werd bedankt voor zijn bijdrage, ook namens het publiek. „Ik was ook heel blij met hen als publiek”, zei hij. „Ik ben ze zeer dankbaar voor de steun die ze ons gegeven hebben de afgelopen jaren.” Speciaal voor Witteman werd een aria van Georg Friedrich Händel gespeeld en gezongen, genaamd Ombra Mai Fu.

„Wat zeg je nou op het einde van zo’n periode en zo’n uitzending”, zei de presentator aan het einde van de aflevering. „Het was voor mij het mooiste programma van de wereld.” Daarvoor wilde hij mensen bedanken. „Uit de grond van mijn hart zeg ik dus: dank jullie wel allemaal.” In september is „dit klassieke muziekprogramma” weer op de zondagavond te zien, vervolgde hij. „En dan ga ik zeker kijken. Dank jullie wel.” Het programma eindigde met een minutenlange staande ovatie van het publiek.

Witteman heeft de beslissing om te stoppen zelf „met pijn in het hart” genomen, vertelde hij eerder. „Ik heb besloten te stoppen omdat het er een goed moment voor is aan het einde van het seizoen en je niet te lang door moet gaan. Bovendien wil ik ruimte maken voor andere werkzaamheden die ongetwijfeld in het verlengde zullen liggen van mijn passie voor klassieke muziek.”