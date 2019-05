Rapper Winne herdenkt Feis

Zijn volgers reageren massaal met eveneens hartjes, sommige zwart. Ze laten weten het nog steeds niet te kunnen geloven, dat de rapper zo jong - 32 was hij - ’werd weggenomen’. „Het breekt nog steeds mijn hart.”

Rapper Feis en zijn broer Bilal werden op nieuwjaarsnacht neergeschoten, na een ruzie in een Kaapverdiaans café aan de Nieuwe Binnenweg, waar zij overigens zelf niets mee te maken hadden. Feis overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis. Zijn broer Bilal lag dagenlang in het ziekenhuis in coma, maar overleefde de schietpartij.

De verdachte van de dodelijke schietpartij, de 25-jarige Silfano Junior M., is vorige week woensdag opgepakt.