Zó kwamen seksboetes ’Too hot to handle’ tot stand

Het concept van Too hot to handle is in de basis als de meeste programma’s in dit genre: een groep sexy, gewillige singles wordt bij elkaar gebracht op een zonovergoten locatie. Hierbij is de twist dat er onthouding wordt verwacht van de deelnemers, die een prijzenpot van 100.000 dollar kunnen winnen. Als ze over de schreef gaan, moeten ze betalen. Te zien in de achtdelige reeks is dat zoenen 3000 dollar kost, orale seks 6000 en een vrijpartij met alles erop en eraan 20.000 dollar.

Uitvoerend producenten Viki Kolar en Jonno Richards leggen uit hoe ze kwamen tot de hoogte van die boetes. „Een bedrag van 20.000 voor seks vonden we hoog genoeg, maar we hebben vooral veel gedebatteerd over de dingen die daaronder zaten. Uiteindelijk kamen we uit op 6000 voor orale handelingen, al denk ik eigenlijk dat het een koopje was”, zegt Kolar tegen The Wrap. Richards: „We hebben heel veel gediscussieerd. Het waren gesprekken waarvan je nooit had gedacht dat je ze zou hebben.”

Too hot to handle stond zondagmiddag op nummer 1 in de Netflix-toptien in Nederland, gevolgd door La casa de papel en Tiger king.