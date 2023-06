Kaskraker ’Fanfare’ in nieuw jasje: ’Stukje geschiedenis komt tot leven’

Op Turks Fruit na, met Rutger Hauer en Monique van de Ven in de hoofdrollen, was de Fanfare van Bert Haanstra de succesvolste bioscoopfilm aller tijden met meer dan tweeënhalf miljoen bezoekers. De open lucht-theatervoorstelling is voor de gelegenheid in een moderner jasje gestoken, maar het muziekgezelschap Kunst en Vriendschap is nog altijd de basis.

Stond daar in 1958 Albert Mol als dirigent Schalm met zijn baton te zwaaien, op de planken is dat Wendy Briggeman. Haar personage Aike krijgt het binnen de vereniging aan de stok met haar oude schoolvriend Valentijn (Mattias van de Vijver).

’Stukje geschiedenis komt tot leven’

De voorzitter van de club – gebaseerd op de rol van acteur Hans Kaart destijds in de rolprent – wordt gespeeld door Fabian Jansen. „Ik heb de smaak helemaal te pakken. Na de zomer ga ik me aanmelden bij de fanfare om met een hoorn een partijtje mee te blazen. Hier zie ik het publiek glunderen als de oude tijden herleven. Met een aantal herkenbare elementen en nostalgie uit de film van Bert Haanstra, is het een stukje geschiedenis dat tot leven komt”, vertelt de acteur, die eerder de rol van André Hazes vertolkte in de musical Hij gelooft in mij.

In het waterdorp prijkt, aan de Dorpsgracht, een manshoog bronzen beeld van Albert Mol (1917 – 2004). Dat staat er sinds 2008 ter ere van het, destijds, 50-jarig bestaan van de film Fanfare. ,,Op een steenworp afstand van de plek waar we nu met het theaterstuk staan”, zegt co-producent Gerard Cornelisse. „Albert werd het gezicht van de film.” Hij heeft regisseur Haanstra nooit ontmoet, maar denkt dat hij trots zou zijn. „Het is filmisch wat hier plaatsvindt.”