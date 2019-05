Bill Murray: werken houdt mij in leven

„Ik ben de beste persoon die ik kan zijn als ik werk”, legde Murray uit. „Het maken van een film is voor mij het hoogtepunt van de week, de maand of het jaar. Als ik niet werk, ben ik ontzettend lui. Film is voor mij een representatie van mijn huidige staat van bewustzijn.”

Zijn werk weerspiegelt ook de zorgen en gedachten die Murray over de wereld heeft, stelt de 68-jarige acteur. De zombieplaag in The Dead Don’t Die wordt mede veroorzaakt door de klimaatveranderingen. „Mijn zorgen over de planeet druk ik ook uit in mijn werk en de films die ik maak”, aldus de acteur. „Door met bepaalde mensen te werken, bied ik mijzelf de kans om het meeste van mijzelf te kunnen tonen. Dit is mijn kleine ijsschots waar ik op sta, en waarvan ik hoop dat hij niet zal smelten.”

Gemengd ontvangen

Regisseur Jim Jarmusch (Broken Flowers, Paterson) erkende dat zijn gemengd ontvangen nieuwe film schatplichtig is aan collega George Romero, die met zijn Night of the Living Dead-reeks zombies voor altijd veranderde. „Vóór Romero waren monsters wezens die van buiten de sociale structuren kwamen, die een dreiging vormden die van buiten kwam”, legde Jarmusch uit. „Romero maakte van zombies wezens die van binnenuit een dreiging vormden, en die net zo hard een slachtoffer als een dader zijn.” De regisseur had echter geen zin om een splatterfilm vol bloed te maken. „Daarom zitten de zombies in onze film vol met stof in plaats van bloed. We hebben één scene waarin het bloed wel vloeit, aan het begin van de film. Dan hebben we dat maar meteen gehad.”

Jarmusch erkent dat The Dead Don’t Die een klimaatboodschap bevat. „Ik denk dat we als mensheid meer de kleine dingen moeten leren waarderen”, stelde de regisseur. „Ik ben niet iemand die andere mensen gaat zeggen wat ze moeten doen. Maar het is wel zo dat er iets moet veranderen, en dat we moeten snappen dat we iets unieks in handen hebben hier op aarde. Hoe groot is de kans dat er nog op andere plekken zoiets bestaat als mensen, met een bewustzijn als het onze?” Te weinig mensen zijn doordrongen van het feit dat de tijd dringt. „Als we nú allemaal zouden besluiten om bepaalde bedrijven links te laten liggen, zou er meteen ets veranderen. Maar dat doen we niet.” Zijn hoop is gevestigd op de jonge mensen die de barricaden opgaan en hopen de wereld te veranderen. „Ik heb de antwoorden ook niet. Wat doe ik? Ik maak een gekke film in de hoop dat dat het verschil maakt.”