’Gayle King was vlak voor geboorte Archie bij Meghan’

Naar eigen zeggen was ze daar omdat ze werkte aan een special over Harry en Meghan, ter ere van hun eenjarig huwelijk aankomende zondag. De special, genaamd Meghan and Harry Plus One, zou de vrijdag ervoor worden uitgezonden in Canada. De omschrijving luidt: ’De veranderingen in het leven van de Amerikaanse Meghan Markle sinds zij met prins Harry trouwde, en de komst van de erfgenaam van het koninklijke koppel, die het eerste Brits-Amerikaanse kind is die een plaatsje heeft in de lijn van Britse troonopvolgers.’

Gayle King was als goede vriendin van Meghan ook bij haar babyshower aanwezig en daarom vermoedden Britse media dat haar aanwezigheid bij de publiekelijke aankondiging van Archie twee dagen na zijn geboorte een typisch ’vriendendienstje’ was. Er gingen zelfs geruchten dat dát ook de reden was dat de aankondiging niet direct na de geboorte werd gedaan - dat zou de Amerikaanse pers beter uitkomen, al was het koningshuis er als de kippen bij om te benadrukken dat de aankondiging alléén was afgestemd op de agenda van koningin Elizabeth en prins Philip.

’Coup op Britse pers’

CBS heeft de aanwezigheid van Gayle King op Frogmore Cottage niet bevestigd, bronnen dichtbij het koninklijk huis echter wel. Mocht het inderdaad kloppen, dan zien Britse media dit als een grote ’coup’ op elke media-organisatie, gezien de algemeen bekende minachting van het koninklijk huis voor de pers. Volgens de bronnen ging het echter om een privébezoek; er werd niets op camera vastgelegd en er zouden geen interviews gehouden zijn.

Gayle King greep de publiciteit over haar bezoek echter aan om haar special meteen maar te promoten. „Toen ik in Windsor was afgelopen weekend omdat we aan een royal special werkten, gingen er al geruchten dat de baby zou zijn geboren. Hij zou een groot roodharig Afrokapsel hebben en ze zouden niet weten wat ze ermee aanmoesten”, grapte ze fijntjes.

Gayle King baarde eerder opzien met haar spraakmakende interview met R. Kelly en sloot onlangs een deal van 11 miljoen dollar met CBS, een verdubbeling van haar eerdere salaris.

