Modehuizen scharen zich achter #BlackLivesMatter

Ook andere grote modehuizen scharen zich op social media achter de Black Lives Matter-beweging. „Als de wereld zegt dat we racisme moeten stoppen, begin dan bij je eigen familie”, deelt modehuis Gucci op Instagram. Prada zegt op Instagram „woedend en verdrietig” te zijn over de situatie.

Het Franse merk Louis Vuitton roept mensen op om een verschil te maken. „Vrij van racisme, samen richting vrede”, schrijft het merk. „Discriminatie is nooit gerechtvaardigd, wij geloven in respect”, schrijft modehuis Yves Saint Laurent op Instagram. Tijdens de rellen in Minneapolis, die ontstonden na de dood van George Floyd, werden de winkels van onder andere Louis Vuitton, Gucci en Chanel opengebroken en geplunderd. „Vandaag beroofde diezelfde community ons van onze spullen. Als dat de pijn verzacht, mag je het hebben...”, reageerde Louis Vuitton-designer Virgil Abloh.

Winkels

Ook grote winkelketens lieten van zich horen op Instagram. Zo zegt Primark een merk voor iedereen te zijn. Ook roept de Ierse keten volgers op om de Justice For George Floyd-petitie te tekenen.

„We begrijpen dat dit veel verder gaat dan een simpel bericht op social media”, schrijft H&M. Daarom besluit de keten 500.000 dollar te doneren aan mensenrechtenorganisaties voor zwarte mensen. Ook Zara en WE betuigden hun steun door een foto te plaatsen op hun pagina’s.