’Wild Rose’: ✭✭✭✩

„Je wordt de nieuwe Dolly Parton!” roept een medegedetineerde als Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley) de gevangenis mag verlaten. De 23-jarige wildebras uit Glasgow heeft straf uitgezeten voor een drugsdelict, krijgt een enkelband om en blijkt vervolgens volkomen vervreemd van haar dochtertje en zoontje. Maar terwijl haar eigen moeder Marion (Julie Waters) hamert op de verantwoordelijkheden van een ouder, blijft opstandige Rose-Lynn dromen van Nashville: het mekka van de countrymuziek.

Wat volgt is een fijne mix van een sociaal drama over een probleemtwintiger, en een feelgoodfilm over een buitenbeentje dat een ster wil worden. De traan en de lach worden prima gedoseerd door regisseur Tom Harper (van de tv-serie War & Peace) die in Jessie Buckley een voortreffelijke hoofdrolspeelster ter beschikking heeft.

Buckley, die ook een rol speelde in War & Peace, overtuigt volledig als volkse wervelwind die zichzelf na haar vrijlating moreel, sociaal en muzikaal weer op de rails moet zien te krijgen. Natuurlijk zijn over deze worsteling met het leven prachtige countryliedjes te zingen, nummers die Buckley overigens zelf ten gehore brengt. En mooi ook! Daarmee bombardeert de jonge Ierse zich op indrukwekkende wijze als talent om in de gaten te houden.